Verona, Bocchetti: “Rigore netto per noi ma arbitro non ha voluto indirizzare match”

Il tecnico del Verona, Salvatore Bocchetti ha commentato con amarezza il ko contro la Juventus partendo da un fallo di mano in area bianconera di Danilo: "Mi sembra chiarissimo, l'episodio è chiave e l'arbitro ha deciso di non indirizzare dalla nostra parte. E' un peccato perché ultimamente stanno capitando un po' troppi episodi a sfavore: a Monza è arrivata l'espulsione ingiusta di Magnani dopo 20 minuti, stasera non so per quale motivo non sia stato assegnato il rigore in seguito al tocco di mano. Non mi piace parlare degli episodi, ma quando sono tre, poi quattro uno non ce la fa più".