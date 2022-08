Verona, Cioffi: “Arrabbiato per il risultato che non rispecchia la nostra gara”

Le principali dichiarazioni dell'allenatore gialloblù Gabriele Cioffi, rilasciate al termine di Hellas Verona-Atalanta, 3a giornata della Serie A. "Il risultato non rispecchia la prestazione, dobbiamo essere arrabbiati per il risultato, ma siamo allo stesso tempo fiduciosi per la strada che era già stata tracciata a Bologna. Vogliamo toglierci da questa zona di classifica facendo punti, ma con serenità. Con prestazioni del genere sono più le partite che si vincono rispetto a quelle che si perdono per quella che possiamo definire sfortuna. Oggi siamo stati puniti per un piccolo errore". Gara di carattere: ha trovato continuità in questo senso? "Sì, l'ho trovato assieme a determinati miglioramenti a livello di pulizia di gioco e di idee. Siamo sulla strada giusta. Da domani la testa sarà già all'Empoli".