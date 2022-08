Verona, Cioffi: “Contro l’Atalanta mi aspetto conferme”

Le principali dichiarazioni dell'allenatore del Verona, Gabriele Cioffi , rilasciate nella vigilia di Hellas-Atalanta , match valido per la 3a giornata della Serie A TIM 2022/23 in programma domani, domenica 28 agosto alle ore 18.30, allo stadio 'Bentegodi'. "Quella di domani sarà una sfida difficile: l'Atalanta è una squadra di grande livello, molto fisica e con qualità. È una società che cresce e investe ormai da anni sul mercato, la loro rosa è ricca di giocatori importanti e di alto livello. Ho detto ai ragazzi che per noi sarà 'la partita': dovremo essere bravi a confermare i segnali che sono arrivati contro il Bologna. Nella sfida del Dall'Ara penso che siamo riusciti a trovare la giusta strada da perseguire, sulla quale ora dobbiamo continuare a lavorare duramente e sempre con umiltà. È cambiata la nostra mentalità, siamo stati più aggressivi: ora bisogna continuare così".

Sul mercato Cioffi si è espresso così: "Penso debbano arrivare ancora un paio di profili, ma i nostri obiettivi per questi ultimi giorni di mercato sono chiari e sono soddisfatto dei ragazzi che sono arrivati. Cabal è un ottimo prospetto, credo molto in lui anche se ha bisogno di tempo: viene dal campionato colombiano che è finito un mese fa, non è ancora in condizione. Hien è un profilo europeo, è un giocatore di livello, molto forte, che siamo riusciti a strappare alla concorrenza, mentre Kallon - come Cabal - è un giovane di prospettiva che ha caratteristiche differenti rispetto agli attaccanti che avevamo a disposizione finora".