Verona, Cioffi: “Sono contento dei primi 60 minuti”

Un Verona che ha lottato, ma non è bastato. Questo il pensiero a fine gara del tecnico scaligero Gabriele Cioffi: "Una reazione c’è stata, così come l'approccio alla partita. Sono contento dei primi 60 minuti, poi sono arrivati quei momenti chiave in cui i ragazzi vanno aiutati. Io credo molto nei miei ragazzi e dobbiamo continuare a lavorare".