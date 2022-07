Verona, Cioffi: “Voglio un calcio propositivo. Ringrazio il presidente”

RINGRAZIAMENTI E OBIETTIVI - "Ci tengo a ringraziare il presidente Setti e il direttore. Mi sono sentito fortemente voluto, mi hanno consentito di portare uno staff che ci consentirà di fare un buon lavoro. Mi sono stati dati degli obiettivi chiari, ovvero la salvezza e sappiamo bene che per raggiungerla ci vuole umiltà e intelligenza nella gestione dei momenti. Credo che non mi discosterò dal DNA riscoperto da Juric negli anni passati, saranno gli stessi principi. La sosta per i Mondiali inciderà quanto noi le permetteremo di incidere. Forse sarà più rilevante per le big, per noi si tratterà di gestire il precampionato in corso e di correggere il tiro nella sosta". Sull'approccio tattico della squadra: "Creeremo delle linee di aggressione dalle quali andremo uomo a uomo. Da lì si parte e si va forte. Posso dire che a me piace un calcio propositivo: si va in avanti e si cerca di arrivare il prima possibile in area, ma ci vuole anche equilibrio".