Verona fa il colpo salvezza: vince a Lecce con un gol di Ngonge

Un Verona determinato ha vinto lo scontro salvezza al Via del Mare contro il Lecce. Il match winner nella ripresa è stato Ngonge con una grande giocata di forza. L'Hellas parte forte e dopo meno di 2' ha una chance enorme con Djuric: colpo di testa che si stampa sulla traversa del gigante centravanti. Poco dopo ancora Djuric pericoloso, sempre di testa, ma Falcone è strepitoso nel salvataggio. Nella ripresa entra Ngonge e poco dopo la sblocca con una incursione sulla sinistra e un preciso tiro che ha superato Falcone. Il Lecce nel finale si è riversato nella metà campo scaligera ma non è riuscito a pareggiare. Tre punti d'oro per il Verona che da stasera è uscito dalla zona retrocessione. Dopo oltre un anno il Verona torna a vincere in trasferta.