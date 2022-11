Verona-Juventus, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 18:30 per la 14^ giornata di Serie A.

Redazione ITASportPress

Verona-Juventus si gioca oggi, giovedì 10 novembre 2022 alle ore 18:30 per la 14^ giornata di campionato. La sfida tra Hellas e Vecchia Signora potrebbe dire molto per il proseguimento della stagione delle due squadre dato che mancherebbe poi solo un match prima della sosta per il Mondiale.

Verona-Juventus, le ultime Qualche problema di formazione per entrambe le squadre. Il Verona di Bocchetti deve fare a meno di Faraoni infortunato. In campo Depaoli da quella parte e Doig nella fascia opposta. In avanti Kallon e Verdi dovrebbero supportare Henry. Nella Juventus gioca Perin come annunciato da Allegri in conferenza. Out Chiesa e Vlahovic. In avanti Kean e Milik dovrebbero essere gli attaccanti titolari.

Probabili formazioni e dove vederla — Verona-Juventus si disputerà giovedì 10 novembre 2022 allo stadio 'Bentegodi' di Verona. Il fischio d'inizio della gara è in programma alle ore 18:30.

La gara tra Hellas e bianconeri sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN, visibile anche sulle smart tv di ultima generazione e tramite la app su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

La sfida tra Verona e Juventus sarà trasmessa anche in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201), SkySport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite) e Sky Sport 4K.

La partita potrà essere vista ovviamente anche in streaming sempre grazie a DAZN e a Sky con Sky Go. Altra opzione è NOW.

Di seguito le probabili formazioni della gara:

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Gunter, Ceccherini; Depaoli, Veloso, Tameze, Doig; Kallon, Verdi; Henry.

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Bremer, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Kean.