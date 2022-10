Verona-Milan, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo per la decima giornata di Serie A.

Verona-Milan si gioca oggi, domenica 16 ottobre 2022 alle ore 20:45 per la decima giornata di Serie A. Grande attesa al Bentegodi dove l'Hellas riparte dopo l'esonero di Cioffi con Bocchetti in panchina. Mister Pioli, per i rossoneri campioni d'Italia in carica, invece, grande voglia di ritrovare la vittoria dopo quanto accaduto in Champions League col Chelsea.

Verona-Milan, le ultime

Verona con entusiasmo derivante dall'arrivo del nuovo mister e a caccia di una prestazione positiva che possa dare una scossa dopo anche la sconfitta contro la Salernitana. Milan in grado di battere la Juventus nel precedente turno ma con la voglia di riscatto dovuta all'ingiustizia subita in Champions League contro il Chelsea. Tra i padroni di casa spazio a Henry in avanti. Dubbio, invece, in casa rossonera proprio nel ruolo di bomber. Rebic sembra favorito su Origi e Giroud che potrebbe riposare.

Probabili formazioni e dove vederla

Verona-Milan si disputerà domenica 16 ottobre 2022 nel palcoscenico dello Stadio Marco Antonio Bentegodi di Verona. Il fischio d'inizio della partita è previsto alle ore 20.45.

Il posticipo domenicale di Serie A sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Coloro che sono abbonati sia a DAZN, sia a Sky, potranno seguire la partita sulla propria tv anche grazie alla app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 del satellite).

Attraverso DAZN sarà possibile vedere Verona-Milan in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet, iPhone e iPad, scaricando la app per sistemi iOS e Android, avviandola e selezionando la partita dal palinsesto.

Di seguito le possibili formazioni della gara odierna:

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Hien, Gunter, Cabal; Faraoni, Veloso, Tameze, Doig; Verdi, Hrustic; Henry.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Krunic, Brahim Diaz, Leao; Rebic.