Verona-Napoli, le formazioni ufficiali

Lunedì di Ferragosto con due partite di Serie A. Alle 18.30 in campo l'Hellas Verona e il Napoli che riparte da una trasferta tutt'altro che semplice. Spalletti si affida alle qualità dei neo arrivati Kim e Kvaratskheila per la sfida con l'Hellas che schiera la coppia Henry-Lasagna. Gara in ricordo di Claudio Garella.