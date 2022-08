Verona-Napoli, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Stasera Verona-Napoli, debutto in Serie A per le due formazioni, inizierà con l'omaggio a Claudio Garella portiere scudettato delle due squadre morto venerdì scorso. Poi sarà battaglia per i tre punti visto che entrambe le squadre vogliono cominciare nel modo migliore: gli azzurri per ribadire il proprio status anche dopo la rivoluzione estiva, i gialloblù per riscattare la delusione maturata in Coppa Italia con l'eliminazione pesante subita dal Bari. Il calcio d'inizio è fissato per le 18.30, dirigerà l'arbitro internazionale Fabbri di Ravenna.