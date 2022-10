Verona-Roma, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle ore 18:30 per la 12^ giornata di Serie A.

Verona-Roma si gioca oggi, lunedì 31 ottobre 2022 alle ore 18:30 per la 12^ giornata di Serie A. Posticipo di campionato per l'Hellas e i giallorossi impegnati alla ricerca di punti preziosi per la classifica.

Verona-Roma, le ultime — Padroni di casa del Verona che vogliono fare bella figura davanti al proprio pubblico e ritrovare punti dopo la sconfitta maturata nel turno precedente contro il Sassuolo. Stesso discorso per la Roma chiamata a riprendersi dopo il k.o. col Napoli della scorsa settimana. I giallorossi, poi, saranno impegnati nel derby con la Lazio il prossimo weekend. Spazio a Henry nell'attacco dell'Hellas, possibile impiego di Pellegrini e Zanilo alle spalle di Abraham per la formazione di Mourinho.

Probabili formazioni e dove vederla — La partita tra Verona-Roma di oggi, 31 ottobre 2022, si giocherà, come detto alle 18:30.

Sarà DAZN a trasmettere in esclusiva le immagini del Bentegodi. Per vedere la partita in tv bisognerà dunque avere un abbonamento attivo alla piattaforma e collegarsi alla sua app dal proprio tv smart di ultima generazione.

In alternativa si può ricorrere a console di gioco come Playstation e Xbox o a dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire Stick Tv o TIMVISIONBOX.

La gara tra Hellas e giallorossi si potrà vedere ovviamente in streaming. Per farlo ci si può collegare al sito internet ufficiale del broadcaster da pc fisso e notebook oppure accedere alla relativa app per smartphone e tablet.

Di seguito le probabili formazioni:

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Hien, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Depaoli; Kallon, Verdi; Henry.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Camara, Zalewski; Zaniolo, Pellegrini; Abraham.