Verona-Sampdoria, le probabili formazioni e dove vederla

Verona-Sampdoria si gioca oggi, domenica 4 settembre 2022 alle ore 18 per la quinta giornata di Serie A. Al Bentegodi sarà super sfida tra gli uomini di Cioffi e quelli di mister Giampaolo che sono a caccia della prima vittoria in campionato.

I padroni di casa del Verona arrivano dal pareggio per 1-1 contro l'Empoli e vantano solamente due punti all'attivo in classifica. Stessa situazione per la Sampdoria che, però, è reduce dall'ottima sfida con la Lazio e dal pareggio trovato in extremis allo scadere. Il desiderio di entrambe le squadre, come anticipato, è quello di provare a trovare i primi tre punti della stagione.

Verona-Sampdoria si disputerà la sera di domenica 4 settembre 2022 nel palcoscenico dello Stadio Marco Antonio Bentegodi di Verona. Il fischio d'inizio della partita, valida per la quinta giornata di campionato, è in programma alle ore 18.00.

La sfida tra Hellas e blucerchiati sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.