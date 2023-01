Verona torna alla vittoria dopo 4 mesi: Lazovic affonda la Cremonese

Il Verona batte due colpi e si aggiudica lo scontro salvezza contro la Cremonese vincendo 2-0. Doppietta di Lazovic nel primo tempo ha piegato i lombardi e premiato gli scaligeri che hanno raggiunto la Sampdoria al terzultimo posto con 9 punti. La seconda vittoria dei gialloblù in questo campionato è ampiamente meritata. Non pervenuta la squadra di Alvini che adesso è ultima in classifica con 7 punti. Il 2023 del Verona è cominciato con 4 punti in due partita e forse è cominciata la rincorsa della squadra di Zaffaroni.