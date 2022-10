Verona-Udinese, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 20:45 per l'ottava giornata di Serie A.

Redazione ITASportPress

Verona-Udinese si gioca questa sera, lunedì 3 ottobre 2022 alle ore 20:45 per il Monday Night di Serie A che chiuderà l'ottava giornata di campionato. Hellas in casa contro i friulani di mister Sottil. Sfida da ex per Cioffi alla guida ora dei veronesi.

Verona-Udinese, le ultime

Cinque punti in classifica per il Verona, ben 16 quelli dell'Udinese. Le squadre stanno vivendo momenti decisamente opposti e anche per questa ragione la partita si annuncia piuttosto interessante. Padroni di casa costretti a fare punti, ospiti che vogliono continuare a stupire e che, in caso di tre punti, andrebbero nuovamente a -1 dalla vetta della classifica occupata dal Napoli e dall'Atalanta.

Probabili formazioni e dove vederla

Verona-Udinese si giocherà, come detto, questa sera lunedì 3 ottobre 2022 allo Stadio Marco Antonio Bentegodi di Verona. Il fischio d'inizio della partita è in programma alle ore 20:45

La partita del Monday Night di Serie A sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti potranno vedere la sfida anche su Sky, precisamente al canale 202, ovvero Sky Sport Calcio, su Sky Sport 4K al 213 e infine su Sky Sport canale 251.

Coloro che sono abbonati sia a DAZN, sia a Sky, potranno seguire la partita sulla propria tv anche grazie alla app presente sul decoder Sky Q. Chi lo preferisse, potrà vedere la sfida tra Verona e Udinese anche in diretta streaming anche sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma DAZN, e su tutti i dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, scaricando la app per sistemi iOS e Android, avviandola e selezionando la partita dal palinsesto.

Di seguito le probabili formazioni:

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Hien, Gunter, Ceccherini; Depaoli, Tameze, Veloso, Lazovic; Hrustic, Verdi; Henry.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Pereyra, Lovric, Walace, Makengo, Udogie; Beto, Deulofeu.