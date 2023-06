Verona, Zaffaroni: “Giocheremo contro lo Spezia con voglia e intensità”

Le dichiarazioni dell'allenatore gialloblù Marco Zaffaroni rilasciate nell'antivigilia di Spezia-Hellas Verona, match valido per lo spareggio per la permanenza nel campionato Serie A. “Ci siamo preparati bene per questa partita, siamo tutti fortemente motivati a completare il cammino percorso fin qui. Sappiamo che il nostro avversario vuole lo stesso. Ci troviamo in questa situazione da 23 partite, la prossima sarà l’ultima della stagione e logicamente ci sarà tanta tensione. Noi però dovremo gestirla nel modo giusto facendo una grande gara, per coronare al meglio la rincorsa che abbiamo fatto".