Verona, Zaffaroni: “Juventus? Una delle squadre più forti d’Italia e d’Europa”

Le parole del tecnico degli scaligeri sulla sfida che andrà in scena domani all'Allianz Stadium di Torino

Redazione ITASportPress

Alla vigilia del match di campionato, il tecnico del Verona Ivan Zaffaroni ha presentato la sfida contro la Juventus valida per la 28esima giornata di Serie A. Il match andrà in scena alle 20:45 di sabato 1 aprile, con gli scaligeri alla disperata ricerca di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione.

"Parliamo di una delle squadre più importanti in Italia e in Europa. Hanno una rosa che non ha certamente bisogno di presentazioni. Diciamo che hanno avuto un inizio un po' così, ma andando verso la seconda metà del campionato sono riusciti a trovare una regolarità incredibile" ha dichiarato Ivan Zaffaroni in conferenza stampa, avvisando i propri calciatori sulla portata dell'avversario.

SULLA SFIDA - Una sfida molto particolare per l'Hellas Verona, la quale si gioca la permanenza in Serie A contro una delle squadre migliori del campionato. Queste le parole di Ivan Zaffaroni: "Per punti fatti sono secondi in classifica, parliamo di una squadra veramente forte. Occorrerà, quindi, fare una partita seria, nella quale dovremo mettere tutto quello che abbiamo, lavorando uniti e di squadra. Più ci sono individualità di rilievo nell'avversario, più devi lavorare collettivamente".