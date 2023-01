Verona, Zaffaroni pronto per il Lecce: “Gara insidiosa da non sbagliare”

Vigilia di campionato per il Verona di mister Marco Zaffaroni che in conferenza stampa ha presentato il match contro il Lecce della 19^ giornata di Serie A. Il tecnico ha affrontato diversi argomenti tra cui l'atteggiamento e le insidie che attendono i suoi.

GARA - "Da un punto di vista tecnico l'Inter è una delle squadre più forti in Italia e in Europa. Le difficoltà contro queste squadre riguardano l'aspetto fisico, non ti concedono niente. Sai però che ci sono queste differenze e magari le affronti con più leggerezza mentale, riesci ad esprimerti meglio. Nelle gare contro il Lecce o la Cremonese i valori tecnici si possono pareggiare, ma subentra un aspetto emotivo importante. Le insidie sono queste: sai di non dover sbagliare, che i punti pesano, perdi la leggerezza che ti consente di esprimerti meglio e hai più peso mentale. Dovremo affrontare il Lecce con la giusta tensione, ma provando ad essere liberi mentalmente, facendo una partita di grande attenzione e intensità".

SQUADRA - Un passaggio anche sui nuovi arrivati in casa Hellas: "Ngonge è arrivato ieri, oggi farà il primo allenamento e lo valuteremo. Zeefuik e Braaf sono arrivati a inizio settimana, non hanno giocato molto recentemente, quindi abbiamo curato molto l'aspetto fisico, facendo dei test per verificare il loro livello di preparazione. Sono ragazzi giovani, arrivati in un campionato nuovo che non conoscono", le parole di Zaffaroni.