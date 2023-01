Verona, Zaffaroni pronto per l’Inter: “Giocheremo nostra gara. Credo alla salvezza”

Vigilia di campionato per il Verona che domani affronterà l' Inter nel match della 18^ giornata. Mister Marco Zaffaroni ha presento la gara nel consueto appuntamento in conferenza stampa.

Sul match: "Ogni gara ti insegna qualcosa, sarà una partita da affrontare con attenzione e determinazione. Conosciamo il valore dell'avversario, che sarà in lotta fino alla fine per vincere il campionato e che tra poco affronterà gli ottavi di Champions League. Noi andremo a giocarci la partita con le nostre armi e consapevoli della gara che dobbiamo fare, con grande umiltà ma anche con grande determinazione".

Zaffaroni ha anche parlato del momento personale: "Io ancora imbattuto? Con la consapevolezza che sono all'interno di un mondo che conosco bene: magari non la Serie A, ma le dinamiche sono le stesse. So che si vive molto di momenti, bisogna saperli leggere ed essere consapevoli del fatto che le cose cambino da un giorno all'altro".

Sulla squadra, gli infortunati e non solo: "Lasagna ci sarà. Verdi ha avuto un problema muscolare, ma non di grave entità: non sarà a disposizione domani, ma si tratta di una cosa lieve. Siamo quelli dell'altra volta, con l'eccezione di Lasagna come detto".