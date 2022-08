Vicenza-Milan, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Prove di vero Milan questa sera allo stadio "Romeo Menti" di Vicenza. È il penultimo test per Stefano Pioli (resta quello contro la Pergolettese a Milanello) il campionato è dietro l’angolo e la prova generale è di buon livello: il Vicenza di Baldini, gioca in Serie C ma è stata attrezzata per vincere il campionato. Sarà la prima rossonera di Charles De Ketelaere arrivato da pochissimo ma che almeno una piccola parte di gara potrà anche giocarla. Pobega è rientrato in gruppo, manca solo Origi. Non parteciperà oggi e con ogni probabilità neppure all’esordio in A. In serata Pioli con i possibili titolari di sabato pomeriggio contro l’Udinese. A Vicenza fischio d'inizio alle ore 19 e la partita sarà trasmessa in diretta da Sportitalia canale 60 del digitale terrestre. Potrete seguire il match anche in streaming su tutti i dispositivi mobili quali smartphone tablet, iPhone e Ipad, scaricando la app di Sportitalia per sistemi iOS e Android, e sul proprio pc o notebook collegandosi con il sito Sportitalia.com.