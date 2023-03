Vieri punge Lukaku: “Se giocassi io in questa Inter…”

FRECCIATA - "L'Inter in casa crea 10 occasioni a partita, gioca bene. Hai Dumfries che crossa, Dimarco che crossa, Barella. Ci sono più giocatori che mettono in posizione buona Lukaku. Vi dico una cosa: se io giocassi in quest'Inter vincerei la classifica cannonieri tutti gli anni", ha detto Vieri senza mezzi termini. "Per Lukaku è un'aggravante: Vlahovic non ha questi aiuti, la Juventus gioca male. Vorrei essere al posto di Lukaku. Sai cosa direi? Datemi il 50% del contratto in meno, se vinco la classficia cannonieri mi date il 150% in più. Giocando nell'Inter puoi fare 1-2 gol tutte le partite. Quest'anno ha fatto tante partite brutte, ha perso 8 volte, che è impensabile, ma l'Inter crea occasioni. Hai Brozovic, hai Calhanoglu, hai Mkhitaryan, questi sono giocatori forti. Lukaku settimana scorsa ha fatto gol con il Porto, ma deve fare molto di più, perchè può farlo, l'abbiamo visto 2 anni fa.