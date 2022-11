Vittoria col brivido per il Napoli: 3-2 all’Udinese e undicesimo successo di fila

Il Napoli arriva alla pausa per i Mondiali nel meglio dei modi. Gli azzurri battono 3-2 l'Udinese al Maradona, andando a undici punti di distacco da Milan e Lazio seconde in classifica, in attesa dei match di domani. Gli azzurri chiudono avanti 2-0 al primo tempo. Inizio buono però dei friulani, che impegnano Meret in due circostanze nei primi minuti. Osimhen al 15′, su assist di Elmas, insacca di testa la rete del vantaggio azzurro. L’Udinese al 22′ perde Deulofeu per infortunio e al 31′, su una grande azione, trova il 2-0 con Zielinski.