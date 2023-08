Vlahovic non basta: la Juve pareggia col Bologna. Pari anche tra Fiorentina e Lecce

La Juventus che aveva fatto la voce grossa a Udine è stata fermata in casa dal Bologna nel secondo turno di Serie A. Allo Stadium è finita 1-1 con gol di Ferguson al 24' e poi di Vlahovic all'80'. Bianconeri con poche idee e alla fine chi recrimina è la squadra rossoblù che ha reclamato un rigore apparso netto ma non concesso da Di Bello sull'1-0 dei felsinei. La Juve non riesce a vincere due gare di fila dai tempi di Sarri ad inizio campionato. Al Franchi altro pareggio con due gol ciascuno tra Fiorentina e Lecce. In vantaggio la squadra di casa con Gonzalez, poi raddoppio di Duncan. Nella ripresa il Lecce la riprende con i gol di Rafia e Krstovic. La Fiorentina è calata alla distanza dopo un buon primo tempo e forse si è sentita la stanchezza del match di giovedì in Conference League.