Winks: “Sampdoria, resto e mi sdebito. Chiedo scusa a Giampaolo. Credo alla salvezza”

Le parole del calciatore blucerchiato alle prese con la guarigione dai guai fisici.

Redazione ITASportPress

"Sampdoria, resto e mi sdebito". Questo il titolo scelto da Il Secolo XIX per la bella intervista a Harry Winks, calciatore blucerchiato che, da inizio stagione, è alle prese con qualche guaio fisico che gli ha impedito di essere disponibile.

Proprio questi acciacchi fisici sono alla base delle sue parole: "Al momento mi sento bene, sto procedendo gradualmente con il recupero. In effetti dalla mia operazione sono trascorse sole sei settimane, quindi ho bisogno di tempo per tornare in condizione. Adesso che mi alleno a parte sul campo, ho la possibilità di vedere i miei compagni e di avere un paragone. Io sono ancora indietro fisicamente rispetto a loro. Però ogni giorno è un piccolo pezzettino in più e per me è una piccola conquista".

Winks ha anche aggiunto a proposito del fatto di non essere riuscito ad aiutare la squadra: "A Giampaolo posso solo chiedere scusa, mi ha accolto benissimo e non sono stato in grado di ripagare la sua fiducia. Anche Stankovic mi è molto vicino, mi dice di recuperare nel modo giusto, di osservare gli allenamenti e di capire il suo gioco, le giocate che chiede, la tattica. E lo sto facendo. Non vedo l’ora di poter dare il mio contributo, a lui e al-la squadra".

Ancora, però, non c'è una data di rientro col giocatore che ha spiegato di doversi prendere il tempo necessario per guarire del tutto. Ad ogni modo l'obiettivo è chiaro: "Il mondo della Sampdoria è incredibile e me ne sono accorto fin dal primo impatto. Il club, i colori, i tifosi, mi hanno accolto tutti benissimo e ringrazio tutti. Sono sinceramente dispiaciuto di non avere potuto dare una mano fino a oggi. Quello che posso fare, e lo sto facendo, è lavorare duramente ogni giorno, per essere disponibile il prima possibile. L’unico modo in cui posso sdebitarmi è sul campo. Penso che sì, ci siano ancora le possibilità di salvarci. Abbiamo chiuso la prima parte della stagione in crisi di risultati e di fiducia. Stiamo lavorando su entrambi gli aspetti. La fiducia, l’aspetto mentale è fondamentale", ha concluso il calciatore della Sampdoria.