Yoshida, addio Sampdoria: “Mi mancherete. Sono pronto per nuova avventura”

Maya Yoshida ha salutato sui social la Sampdoria dopo la fine del suo contratto. Il giapponese non proseguirà l'esperienza in blucerchiato non avendo rinnovato gli accordi col club. Per questa ragione, attraverso un messaggio sui social, sia su Twitter che su Instagram, il centrale ha voluto ringraziare tutto l'ambiente dicendosi comunque un tifoso della Samp.