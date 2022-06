Yoshida prossimo presidente dell’Associazione calciatori in Giappone

"Sarò nominato presidente della Japan Professional Soccer Players Association. Dall'apertura della J-League, i club di calcio professionistici sono esistiti in tutto il paese e l'ambiente che circonda noi calciatori professionisti è cambiato in modo significativo", si legge nel suo post. "L'ambiente attuale per noi giocatori è stato creato da anziani che si sono attivati ​​per i giovani che si stanno lanciando nel mondo del calcio".

E ancora: "Nel bel mezzo del calo delle nascite e della competizione con altri sport professionistici negli ultimi anni, noi giocatori ancora in attività discuteremo dello sviluppo del calcio professionistico e di cosa dovremmo fare per continuare ad essere un luogo di ammirazione per i bambini, e lavoreremo per la sua realizzazione è necessario. A tal fine, vorrei condividere l'esperienza che ho coltivato nelle squadre nazionali di J-League, Europa e Giappone con tutti i calciatori giapponesi e contribuire al futuro del calcio giapponese attraente con tutti gli ufficiali e i giocatori. Farò del mio meglio!", le parole di Yoshida.