Zaccagni e Felipe Anderson mettono nei guai il Sassuolo. Lazio torna alla vittoria

Torna alla vittoria la Lazio dopo tre partite senza vittorie. La squadra di Sarri passa 2-0 al Mapei Stadium e mette nei guai il Sassuolo. Biancocelesti provvisoriamente al 5° posto solitario aspettando Atalanta e Roma. In avvio pericolosi Laurienté e Zaccagni. Fastidio muscolare per Immobile: dentro Pedro al 15'. Prima dell'intervallo la sblocca Zaccagni su rigore: punito dal Var il tocco col braccio di Toljan. Male Felipe Anderson che spreca ancora nella ripresa, ma la chiude al 94'. Sassuolo sempre più in crisi e adesso rischia di essere risucchiata in zona retrocessione.