Zaccardo: “Dybala? All’Inter non lo vedrei bene per una ragione…”

COMMENTO - "È un giocatore importantissimo. Utile a tutte le squadre. Poi ci sono dinamiche di salario, certi parametri che non sono accessibili a tutti. Alzerebbe il tasso qualitativo di qualsiasi squadra", ha detto Zaccardo. "Inter, Roma o Napoli? Leggo da voi. All’Inter per il modulo non lo vedrei. Ma in Napoli, Roma e Milan per il sistema di gioco lo vedrei bene". Poi ancora sul Milan: "C’è stato un passaggio di proprietà. Maldini e Massara cercheranno di rinforzare la squadra. De Ketelaere ha una grande valutazione. Il Milan ha dimostrato di saper inserire calciatori funzionali". Staremo a vedere come si chiuderà quindi la vicenda legata alla Joya e in quale squadra giocherà nella prossima annata.