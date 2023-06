Alberto Zaccheroni consiglia il Milan. Intervistato da La Gazzetta dello Sport , l'ex storico allenatore ha avuto modo di parlare della formazione rossonera e di ciò che sarà necessario fare, anche in chiave mercato, in vista della prossima stagione.

"Buon colpo confermare Leao? Certo, ha enorme qualità. Era da tenere assolutamente. Quest’anno però deve alzare la quantità, ha coperto meno campo della scorsa stagione, ha detto Zaccheroni. "Un altro da non far andar via? Tonali, lui non si può toccare, è fondamentale. Non vedo un giovane in Italia superiore a Tonali nell’imbuto di centrocampo".