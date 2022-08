Zampata di Dumfries al 95′ e l’Inter passa a Lecce. Torino ok a Monza

L'Inter vince a Lecce ma deve attendere il 95' per avere la meglio sui rivali. Una zampata di Dumfries sugli sviluppi di un calcio d'angolo ha punito i giallorossi che hanno sfiorato l'impresa al via del Mare. L'Inter nella ripresa ha fatto meglio giocando per 45' nella metà campo avversaria. Nel primo tempo invece dopo il vantaggio di Lukaku i nerazzurri hanno amministrato troppo presto il risultato e il Lecce ha pareggiato al 3' con Ceesay. Poi forcing nerazzurro ma Falcone ha salvato la porta in più occasioni ma l'Inter nei minuti di recupero ha realizzato la rete della vittoria. A Monza vittoria del Torino per 2-1. Il russo Miranchuck sblocca il match al 43' con un preciso tocco di sinistro, poi lascia il posto a Vlasic all'intervallo a causa di un fastidio al flessore; al 66' raddoppia Sanabria. Esordio amaro in A per il Monza che paga a caro prezzo due errori in disimpegno: Dany Mota segna al 95' il gol dell'1-2.