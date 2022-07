Zaniolo alla Juventus: la conferma social del noto tifoso…

Ezio Greggio ci riprova. Dopo aver anticipato tutti lo scorso dicembre svelando che Dusan Vlahovic avrebbe giocato per la Juventus , eccolo nuovamente portarsi avanti e parlare di Nicolò Zaniolo che potrebbe presto passare dalla Roma ai bianconeri appunto.

"Juventini, una notizia veloce veloce da leccarsi le orecchie", ha scritto il noto tifoso con un tweet. "Zaniolo in questo campionato giocherà per la Juve… (fonte certa)", le parole di Ezio Greggio. Che sia vero? Probabilmente, visto il precedente, la fonte del volto tv è bene informata. Non resta che attendere le prossime ore.