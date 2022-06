Zaniolo e quel messaggio alla Juventus come “erede” di Dybala…

Il giocatore della Roma sembra aprire alle ipotesi future a tinte bianconere...

C'è spazio anche per alcuni spunti in chiave mercato nell'intervista a Sportweek da parte del centrocampista avanzato della Roma Nicolò Zaniolo. Il giocatore non si sbilancia pensando al futuro ma fa capire che le porte potrebbero essere aperte ad un eventuale cambio maglia.

Il calciatore, che piace a Juventus, Milan e Newcastle, ha dichiarato: "L'interesse delle grandi squadre mi fa piacere: se pensano a te significa che vali. E questo no, non mi distrae. Se dovessi lasciare la Roma mi mancherebbero tante persone, non solo Abraham".

E a chi lo vede in maglia Juventus come erede di Dybala: "Lui è un giocatore fantastico, vediamo. La vita è imprevedibile, io mi alleno e aspetto". Ma una parola dolce anche per il Milan per il quale Zaniolo evidentemente nutre una simpatia particolare: "Sono contento che Ibrahimovic abbia vinto lo scudetto. Era la sua ultima stagione? Se lui ha ancora voglia...".