Zaniolo, parla la madre: “Prima laziali, ora pure romanisti contro. Un disastro”

A Roma , Nicolò Zaniolo è un vero e proprio caso. Dopo la rottura totale col club giallorosso è arrivata anche quella definitiva con l'ambiente e i tifosi. Prima gli insulti, poi le minacce. Tanto che il giocatore pare essersi "rifugiato" a La Spezia per ritrovare la serenità. A cercare di proteggere il giovaen è stata la sua famiglia ed in particolare la mamma Francesca Costa.

Dopo la storia su Instagram poi cancellata, la donna si è sfogata al Corriere della Sera: "Prima erano soltanto i laziali adesso pure i romanisti se la prendono con lui. Che disastro", ha detto la donna. Poi, parlando del figlio: "Non mi piace questo silenzio ma ad ogni modo Nicolò ormai è grande, ha quasi 24 anni, è un uomo e sa difendersi da solo. Non ha bisogno di me".