Zapata, l’agente: “Fiorentina? Resterà all’Atalanta ma se in estate…”

Sono quindici le presenze in questo campionato con la maglia dell'Atalanta dell'attaccante Duvan Zapata che ha realizzato un gol. Il suo agente Fernando Schena, ha parlato ai microfoni di Sportitalia sull'interessamento della Fiorentina: "Duvan sta recuperando dall'infortunio. Ed ha un contratto che scade nel 2024 con una opzione di rinnovo per la stagione successiva. Quindi, continuerà all'Atalanta. Mercato estivo? Si vedrà se arriverà un'offerta adatta sia al giocatore che all'Atalanta, in quel caso la valuteremo. Se accetterebbe la Fiorentina? Si vedrà a tempo debito, non c'è molto altro da dire per il momento".