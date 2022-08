Zeman e la stoccata a Mourinho: “Piace ai giornalisti, ma il campo dice altro”

"Signori al Foggia? Grande Beppe. Ma il giocatore più forte che ho allenato in 30 anni di calcio è stato Totti a Roma. Vedeva cose in campo che altri, pur bravini, non riuscivano a notare. Francesco si allenava bene ma non ne aveva bisogno. Come vedo la Roma? Mourinho è un personaggio che attira l'attenzione e piace tanto a voi giornalisti. Però il campo è un’altra cosa. L'allenatore perfetto? È quello che insegna calcio, non quello che mette undici giocatori in campo per fare fortuna. Migliorare un giocatore che viene contestato da tutti rappresenta una vittoria importante. A me capitò con Tommasi, con Di Francesco".