Zeman: “Serie A? Vero campionato dopo Mondiale. Ecco la squadra che allenerei…”

In modo particolare il mister boemo si è soffermato sulla capolista Napoli che sotto la guida di Spalletti si trova in vetta e con un bel vantaggio di punti.

SERIE A - "Il Napoli ha dimostrato di essere superiore alle altre, speriamo che duri. Il vero campionato inizierà dopo il Mondiale. Non ha mai avuto un vantaggio simile in classifica. Deve continuare così", ha detto Zeman. Un passaggio anche su un ipotetico incarico da mister in A: "Se potessi allenare una squadra in Serie A opterei per il Napoli. Gioca bene e vince. Gioca proprio un bel calcio".