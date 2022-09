Zenga duro con la Juventus: “Due soli positivi, poi il nulla”

Il pareggio per 1-1 della Juventus contro la Fiorentina nella sfida del sabato di campionato ha fatto storcere il naso a tanti. Non per il risultato in sé, quanto per la prova davvero incolore dei bianconeri di Allegri. Tra i vari commenti arrivati sulla Vecchia Signora, spicca anche quello di Walter Zenga che negli studi di Sky ha voluto dire la sua.