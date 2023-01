Zenga su Inter e Napoli: “Spalletti uomo immagine. Scudetto? Per nerazzurri avrebbe del miracoloso”

Walter Zenga ha avuto modo di parlare a Sky in vista del big match di Serie A di oggi tra Inter-Napoli . La gara odierna della 16^ giornata è assolutamente la sfida più importante del turno di campionato e potrebbe anche dare un segnale forte in chiave scudetto.

L'Uomo Ragno ha detto: "Oggi a rappresentare il Napoli è il gruppo. Quando la scorsa estate sono andati via i quattro giocatori più importanti nessuno si aspettava potesse fare così bene... L'uomo immagine è quindi Spalletti". L'ex portiere si è poi concentrato sulla squadra di Inzaghi: "L'Inter in questo momento è quinta in classifica, è a -11 dalla capolista e vincere lo Scudetto avrebbe del miracoloso perché deve scavalcare quattro squadre, non è facile", le parole di Zenga riprese da TMW.