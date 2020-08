Non si fanno male Chievo ed Empoli, i primi 90 minuti sono finiti 0-0. Un rigore sbagliato per entrambe le squadre nel secondo tempo

LA PARTITA

I tempi regolamentari finiscono 0-0 tra Chievo ed Empoli, con un rigore sbagliato per parte. Prima fallisce il Chievo con Djordjevic che sbaglia dal dischetto, stessa sorte per Ciciretti. Adesso saranno i supplementari a decidere chi andrà in semifinale.