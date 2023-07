Serie B e Serie C, inizio a settembre causa gravi disagi

È stata convocata per le ore 11.30 di lunedì 24 luglio la riunione del Consiglio Federale. Tra gli argomenti all’ordine del giorno, oltre all’approvazione dei verbali delle riunioni del 26 giugno e del 7 luglio e alle comunicazioni del presidente, i seguenti punti: informativa del segretario generale; approvazione del Bilancio Consuntivo 2022; domande di integrazione degli organici dei campionati di Serie B e Serie C 2023/2024; domande di integrazione dell’organico del campionato di Serie B Femminile 2023/2024; modifiche regolamentari; nomine di competenza; ratifica delibere di urgenza del presidente federale; varie ed eventuali. Il 24 la Figc ufficializzerà le graduatorie delle squadre per le riammissioni in Serie B (e anche per i ripescaggi in C). Bisogna aspettare dunque per conoscere quando si partirà. Il format a 20 squadre non può essere toccato -scrive la Gazzetta dello Sport oggi -quindi fino al terzo grado di giudizio del Consiglio di Stato (29 agosto) non si deciderà nulla. Questa è la volontà della Figc. Solo una volta saputo quante squadre saranno escluse (in ballo Lecco e Reggina per le note vicende), si procederà alle eventuali sostituzioni. Inizialmente si pensava che tutto potesse essere fatto dopo il Tar del Lazio del 2 agosto, ma la Figc non vuole correre rischi. E aspettare vuol dire rinviare il campionato. Se ne parlerà in quel Consiglio federale, ma la linea di Gabriele Gravina è quella. La B potrebbe partire il 2 settembre, capendo solo il 29 se potrà mantenere quel calendario, mentre la C dopo quel giorno dovrà fare gironi e calendari, quindi dovrà partire il 9 settembre. I disagi sono evidenti. In primis per le squadre che non sanno in quale categoria dovranno giocare, ma anche per le altre che il 19 agosto pensavano di cominciare il campionato.