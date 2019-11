Serie B, il Frosinone è tornato: Chievo ko

Settimo risultato utile consecutivo per il Frosinone, che sembra aver cambiato marcia ed è pronto per dare filo da torcere alle prime della classe nella lotta alla promozione.

Allo “Stirpe” la squadra di Nesta ha fermato la corsa del Chievo di Marcolini, che non perdeva dalla prima giornata a Perugia: nella sfida tra retrocesse i veronesi hanno mancato l’occasione di portarsi al secondo posto insieme al Crotone, restando a 18 punti, mentre il Frosinone sale a quota 17.

Gara a senso unico con il Frosinone superiore sul piano del gioco e del ritmo: Dionisi sfiora il gol in avvio, poi va a segno al 20′ su rigore, concesso per fallo di mano di Leverbe.

Semper salva su Ariaudo, ma il Chievo non reagisce neppure in avvio di ripresa: Paganini la chiude in contropiede al 10′, tardiva la reazione degli ospiti.