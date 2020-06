Serie B, il punto sulla 30° giornata: festa promozione rinviata a Benevento

Trentesima giornata di campionato scoppiettante in Serie B, con festa Benevento rinviata. Poi un Livorno redivivo che espugna Castellammare di Stabia, il Frosinone che perde dentro casa contro la Cittadella e l’Entella che supera la Salernitana di Giampiero Ventura per 1-0.

APERTO IL CAPITOLO PROMOZIONE

E’ ancora tutto da scrivere il capitolo promozione per le squadre che militano nel campionato cadetto. Il Benevento infatti viene fermato in trasferta dall’Empoli di Marino per 0-0, che racimola un punto sul Chievo ottavo in classifica, dopo che i veneti hanno perso la partita casalinga contro lo Spezia di Italiano, che continua a stupire e adesso mira alla promozione diretta ai danni del Crotone che non va oltre lo 0-0 a Perugia. Cade il Frosinone dentro casa contro la Cittadella, che con grande cinismo e determinazione strappa in terra ciociara tre punti preziosissimi, che le permettono di vedere la zona promozione diretta distante soltanto due punti. L’Entella di Roberto Boscaglia batte la squadra allenata da Ventura, la Salernitana, e adesso l’ex tecnico del Trapani è “lontano” dalla zona playoff soltanto un punto.

LIVORNO REDIVIVO, CASERTA IN BILICO

Il Livorno di Filippini riesce a strappare una clamorosa vittoria contro la Juve Stabia guidata da Fabio Caserta, che adesso vede complicarsi la posizione sulla panchina dei campani. Nell’anticipo del pomeriggio il Trapani ha vinto per 3-0 contro il Pordenone, portandosi dunque a quattro punti di distanza dalla zona playout, occupata dall’Ascoli che questa sera ha rovinosamente perso in trasferta contro il Venezia, che riesce ad allontanarsi dalla zona calda della classifica di tre punti. Fondamentale vittoria anche per il Cosenza che supera nello scontro diretto per la salvezza la Cremonese, che adesso vede i calabresi distanti soltanto tre punti. Male il Pescara che non dà continuità alla vittoria contro la Juve Stabia della settimana passata, perdendo in trasferta contro il Pisa, che adesso intravede la zona playoff.

RISULTATI

Trapani – Pordenone: 3 – 0 Marcatori: 34′ p.t. Coulibaly (T), 13′ s.t. Pettinari (T), 17′ s.t. Pettinari (T)

Chievo – Spezia: 1 – 3 Marcatori: 15′ s.t. Segre (C), 27′ s.t. Galabinov (S), 31′ s.t. Galabinov (S) su rigore, 42′ s.t. Galabinov (S)

Cremonese – Cosenza: 0 – 2 Marcatori: 25′ p.t. Riviere (CO), 3′ s.t. Baez (CO). Al 31′ s.t. espulso Idda (CO), al 32′ s.t. Gaetano (CR) sbaglia un rigore.

Empoli – Benevento: 0 – 0

Entella – Salernitana: 1 – 0 Marcatori: 5′ s.t. Mazzitelli (E)

Frosinone – Cittadella: 0 – 2 Marcatori: 41′ s.t. Iori (C) su rigore, 6′ s.t. Luppi (C)

Juve Stabia – Livorno: 2 – 3 Marcatori: 21′ p.t. Calo (J), 14′ s.t. Agazzi (L), 15′ s.t. Marras (L), 41′ s.t. Cisse (J), 49′ s.t. Boben (L). Al 39′ s.t. espulso Porcino (L), al 44′ s.t. espulso Ricci (J).

Perugia – Crotone: 0 – 0 Al 25′ p.t. espulso Di Chiara (P)

Pisa – Pescara: 1 – 1 Marcatori: 15′ p.t. Belli (PI), 44′ s.t. Clemenza (PE). Al 15′ s.t. espulso Bettella (PE), 50′ s.t. Soddino (PI)

Venezia – Ascoli: 2 – 1 Marcatori: 8′ p.t. Aramu (V), 24′ p.t. Scamacca (A), 21′ s.t. Firenze (V)

CLASSIFICA

Serie B giornata 30, la classifica

Benevento 73

Crotone 51

Spezia 50

Cittadella 49

Frosinone 48

Pordenone 46

Salernitana 43

Chievo 42

Empoli 41

Entella 41

Pisa 40

Perugia 40

Pescara 38

Juve Stabia 36

Venezia 36

Cremonese 33

Ascoli 32

Cosenza 30

Trapani 28

Livorno 21

*una gara in più