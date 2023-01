A Marassi il Genoa non punge e il Pisa porta via il pareggio

Deludente 0-0 a Marassi tra il Genoa e il Pisa. I nerazzurri portano via un punto importante che però non impedisce alla squadra rossoblù di conquistare in solitaria il secondo posto in Serie B dopo la 22a giornata. Dopo quattro vittorie il Genoa non va in gol ma lascia imbattuta la propria porta. Coda e Puscas con le polveri bagnate e nonostante il Pisa sia rimasto in 10 dal 69' per il rosso a Marin, la squadra di casa non è riuscita a segnare. Pari a reti bianche inevitabile e delusione più per il Grifone.