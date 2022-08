A Valente risponde Cheddira: Bari-Palermo è 1-1

Frizzante anticipo della seconda giornata di Serie B allo stadio San Nicola di Bari. E' finita in parità la sfida tra i pugliesi padroni di casa e il Palermo. Rosanero in vantaggio nel primo tempo con un bel diagonale di Valente al 37' poi nella ripresa pareggio di Cheddira al 68' su assist di Antenucci. Pareggio giusto per quello che si è visto in campo con le due squadre che hanno cercato la via del gol con insistenza con una manovra rapida e avvolgente. Il Palermo rimasto in dieci dall'85' per il rosso diretto a Marconi, ha rischiato grosso ma Pignacelli ha salvato su Cheddira al 90'. Sorridono entrambe stasera con il Bari più vivo nella ripresa ma il Palermo è stato bravo a chiudere tutti gli spazi.