Reggina, messaggio di vicinanza per Jureskin: “Sabato ti abbracceremo”

Aveva fatto grande scalpor quanto successo nella giornata di ieri in casa Benevento. Il calciatore Roko Jureskin, una volta terminato l'allenamento, sarebbe stato colpito al volto da un pugno. La polizia non è ancora riuscita ad identificare l'aggressore, ma l'episodio non può che aver scombussolato un ambiente già parecchio in difficoltà dai recenti risultati.