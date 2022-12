Al Benevento basta il gol di Forte: Parma battuto 1-0 al Tardini

Vittoria per la squadra di Cannavaro

Con la rete di Francesco Forte , il Benevento sbanca il Tardini di Parma , tornando al successo dopo due gare e riscattando la sconfitta interna col Palermo di domenica scorsa. La rete decisiva arriva al 20' con Forte bravo a finalizzare una bella azione verticale su assist di Farias . Al 34' grandissima opportunità per gli emiliani di riacciuffare il pareggio grazie a un rigore fischiato per fallo di mano di Masciangelo . Dal dischetto però Vazquez si fa ipnotizzare da Paleari che, sulla successiva ribattuta, prima si supera sulla conclusione ravvicinata di Inglese e poi è salvato dal palo sul colpo di testa dello stesso attaccante gialloblù.

Dopo l'intervallo, il Parma prova a trovare il pareggio senza però riuscire a creare pericoli a Paleari; neanche negli ultimi dieci minuti quando il Benevento è rimasto in dieci uomini per l'espulsione di El Kaouakibi. Il Benevento dunque torna al successo, per il Parma si tratta del secondo ko interno consecutivo.