Al Cagliari basta Rog per piegare il Modena

Seconda vittoria in casa per gli isolani

Nell'ennesima, splendida cornice di pubblico dell'Unipol Domus il Cagliari ha battuto 1-0 il Modena cogliendo il secondo successo stagionale, sempre in casa, in quattro gare di campionato. Decide la rete di Rog al 29' del primo tempo.

Il Cagliari comanda sin dall'avvio e colleziona opportunità per sbloccarla. Al 7' Mancosu impegna Gagno in area di rigore, replica all'11' con la risposta del portiere sul tiro da fuori del sardo. Al 19' sempre Mancosu e tiro fuori non di molto, poi al 21' Viola col mancino alto sopra la traversa. Sono gli antipasti del gol che arriva al 29': azione dirompente di Rog che arriva al limite dell'area, Lapadula anticipato, Nandez trova spazio e modo di crossare per Rog che sul filo dell'offside (il VAR convalida dopo precedente annullamento di Baroni) deve solo spingere nella porta vuota. Dopo il sinistro di Zappa da fuori, con Gagno che para, l'unico squillo modenese arriva al 44' con Diaw che si destreggia in area e calcia trovando la deviazione in corner di Altare.