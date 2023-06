Al-Mubarak, presidente City Group: “Palermo grande club lo portiamo in A”

Il gruppo Manchester City ingloba anche il Palermo. Sui canali ufficiali dei Citizens, Khaldun Al-Mubarak, presidente del City Group, ha parlato anche dei risultati raggiunti dalle altre squadre appartenenti al suo gruppo: “Stiamo continuando a crescere in modo molto ponderato. La scorsa estate il Palermo si è unito a noi: è un club con una grande storia, che rappresenta una grande regione. È stato promosso dalla Serie C alla Serie B, adesso abbiamo un progetto da portare avanti -riporta Gazzetta.it-. Sosteniamo il club in termini di management, academy e infrastrutture – ha proseguito il patron 48enne -. È inevitabile che la squadra cresca ed è legittimo aspettarsi che, molto presto, il Palermo possa arrivare in Serie A. Parliamo di un grande club, per il quale abbiamo in mente obiettivi di un certo spessore”.