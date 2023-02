Genoa, Gilardino: “Cagliari è una squadra costruita per la Serie A”

E' una sfida da Serie A quella tra Cagliari e Genoa in programma nel turno infrasettimanale di domani. Il tecnico dei liguri Gilardino ha quindi parlato in conferenza stampa per presentare un match di notevole spessore. Il Grifone vuole infatti rimanere ancorato al secondo posto in classifica valido per la promozione diretta in Serie A. “Tutte le partite sono importanti e fondamentali, sia con squadre come il Cagliari o come il Cosenza che affronteremo successivamente. In B c’è equilibrio ormai è chiaro”.