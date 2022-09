Amichevole, il Genoa batte il Monaco 3-2

La sosta per gli impegni delle nazionali in Nations League ha permesso al Genoa di organizzare una gara amichevole con il Monaco, squadra che milita nella Ligue 1 (Serie A francese). La partita si è giocata a porte chiuse al Performance Center di Montecarlo, il centro d'allenamento della squadra monegasca. I rossoblù hanno vinto per 3-2: le reti della squadra di Blessin sono state segnate da Ilsanker, Yalcin e Vogliacco (in foto). Blessin ha sfruttato l'occasione per aumentare il minutaggio di chi aveva giocato fino ad ora di meno a partire proprio da giocatori come Ilsanker, Vogliacco e Strootman. Assenti i nazionali Frendrup, Dragusin e Puscas, Blessin ha preferito lasciare a casa alcuni elementi come Sturaro che hanno proseguito il lavoro al Signorini. La squadra di Philippe Clement che partecipa all’Europa League era priva di molti giocatori ma anche Blessin ha fatto turnover e qualche esperimento. Positive le note che arrivano dai giocatori che devono trovare continuità: è il caso di Ilsanker andato in rete di testa come Vogliacco ma ci sono rilievi confortanti per Strootman che ha giocato e anche per Aramu che ha dato il via all’azione che poi ha portato al gol Yalcin che ha sancito la vittoria rossoblu. Un po’ più di un allenamento che ha soddisfatto Blessin. Ora la squadra staccherà la spina per tre giorni e poi penserà al match con la Spal che si disputerà a Ferrara il prossimo primo ottobre alle ore 16.