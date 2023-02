Anche il Genoa a Sanremo 2023: il post social del club è virale

Secondo posto in classifica e grande ambizione. E sebbene nell'ultimo turno di campionato sia arrivata una sconfitta, il clima in casa Genoa pare essere ottimale. In modo particolare quello del social media manager che segue i profili ufficiali del Grifone che si è divertito, evidentemente, a guardare Sanremo e a far partecipare, in un certo senso, anche la squadra rossoblù.